Home Sweet Home: Lok Leipzig empfängt Lichtenberg

Leipzig. Das 1:1 gegen den SV Babelsberg war „glücklich, aber nicht unverdient“, analysiert Djamal Ziane. Dennoch: In der Kabine des 1. FC Lok Leipzig lief nach den aufreibenden 90 Minuten im Karl-Liebknecht-Stadion keine Musik beim Umziehen und Duschen.

„Wir waren kurz genervt nach dem Riss unserer Siegesserie“, erklärt Loks Toptorjäger aus der privilegierten Sicht eines Regionalliga-Topteams, welches seit neun Spielen ungeschlagen ist und vor dem Babelsberg-Remis sechs Matches in Folge gewann. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Ansprüche steigen – zuweilen in unverhältnismäßige hohe Etagen. Daher betont Ziane: „Wir dürfen es nicht bewerten, als hätten wir verloren.“