„Hometown-Hero“ Albrecht bleibt IceFighters Leipzig treu - Verlust von Hubert Berger

Leipzig. Hannes Albrecht hat wie kein anderer die „IceFighters-Mentalität" im Blut. Der 31- jährige Vollblutstürmer geht nunmehr in die neunte Saison mit dem Oberligisten. Dabei wurde sein Karriereende schon im Sommer 2019 besiegelt. Was folgte, war ein Rücktritt vom Rücktritt – sieben Monate später gab der Eiskämpfer sein Comeback. Nun ist noch immer nicht Schluss. Die Identifikationsfigur der IceFighters geht mit dem Team von Cheftrainer Sven Gerike in eine weitere Saison. „Identifikationsfiguren in seinem Team zu haben ist extrem wertvoll. Sie transportieren die Werte der Mannschaft nach außen und kommunizieren diese den neuen Spielern. Eine solcher ‚Hometown-Hero' ist Hannes", sagt der Coach.

Auch Slanina bleibt

Albrecht stürmt seit 2012 im Aufgebot der Leipziger und kann somit seine hervorragende Bilanz von 289 Spielen und 400 Scorerpunkten aufpolieren. Lange habe der Angreifer nicht über seine Vertragsverlängerung nachgedacht. „Da gab es nichts zu überlegen“, erzählt der Kufencrack. Wie lange der Offensivmann noch im Eishockey-Zirkus mitmischen will? „Das steht in den Sternen.“

Der Club geht noch mit einem weiteren Juwel in die Verlängerung. Topscorer Robin Slanina, der zuletzt mit 24 Toren in 44 Spielen brillierte, bleibt an der Pleiße. Der gefährlichste Angreifer der Sachsen stülpt das blau-weiße Trikot für ein weiteres Jahr über. Neben dem Top-Mann verstärkt Neuzugang Jonas Wolter die Offensivreihe. Der ehemalige DEL2-Stürmer genoss seine Ausbildung beim ESV Kaufbeuren und stand vier Jahre im Aufgebot der Profis. Nach einem Intermezzo in Memmingen zieht es den Angreifer in die Messestadt.





„Sportlich und persönlich weiterentwickeln“

Vom Leipziger Eis hingegen verabschiedet sich Hubert Berger und stellt sich in den Dienst des österreichischen Zweitligisten EK Zeller Eisbären. Damit verliert das Gerike-Team eine gereifte Konstante.

„Er hat in jedem Jahr seine Leistung gebracht und wir hätten uns auch einen weiteren gemeinsamen Weg vorstellen können“, sagt der Trainer. Der Ex-Bullen-Coach war es höchstpersönlich, der den damals 19-jährige Nachwuchsspieler von Red Bull Salzburg nach Leipzig lockte. Berger avancierte zum Profi. Doch nach 267 Spielen in sechs Jahren ist Schluss. Der gebürtige Bayer schaut auf viele schöne Momente im Hexenkessel der Messestadt zurück.

Unvergessen bleibt der Auftritt der Eiskämpfer im ersten Jahr seines Wirkens. „Wir haben als Tabellenachter in der Playoff-Serie den Spitzenreiter Duisburg rausgeworfen.“ Nun folgt der nächste Schritt in seiner Eishockey-Karriere. Der 25-Jährige wolle sich künftig einer neuen Herausforderung stellen und sich „sportlich und persönlich weiterentwickeln“, so „Hubbi“. Mit dem Eiskämpfer verliert der Verein auch IceFighters-Mitarbeiterin und Bergers Lebensgefährtin Cara Dietrich.

