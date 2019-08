Schwere Ausschreitungen zwischen Fußballfans in Honduras - vier Tote, Ex-Celtic-Profi Izaguirre verletzt

Bei Kämpfen zwischen Fans rivalisierender Fußballmannschaften sind in Honduras am Wochenende vier Menschen ums Leben gekommen. Drei Zuschauer seien am Samstag und einer am Sonntag gestorben, wie die Sprecherin eines Krankenhauses, Juliette Chavarría, mitteilte. Mehrere Menschen seien am Samstagabend zudem verletzt worden.