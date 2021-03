Hopp-Anwalt in ZDF-Doku: Mäzen will "Taten" von Ultras sehen - Hoeneß schlägt Fan-Entschuldigung vor

Im Zwist zwischen Ultra-Fans, dem langjährigen Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp sowie dem DFB scheint auch weiterhin keine schnelle Annäherung in Sicht. In einer am Samstagabend ausgestrahlten ZDF-Dokumentation, in der es um die massiven Schmähungen gegen Hopp geht, macht dessen Anwalt Christoph Schickhardt deutlich, Hopp wolle "Taten" von Ultra-Seite sehen. Fan-Vertreter betonten dagegen, die gegen Anhänger von Borussia Dortmund verhängte Kollektivstrafe müsse aufgehoben werden.

