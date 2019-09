Entwarnung nach Horror-Crash bei Formel-2-Rennen: Zwei Fahrer im Krankenhaus

Das Sprintrennen der Formel 2 im russischen Sotschi ist am Sonntag nach einem heftigen Unfall unterbrochen worden. Nach einem Zwischenfall mit den Nachwuchspiloten Nobuharu Matsushita aus Japan und Nikita Masepin aus Russland in der ersten Runde mussten alle Fahrer, darunter auch Prema-Pilot Mick Schumacher, zwischenzeitlich zurück in die Boxengasse fahren. Während Masepin die Unfallstelle mühelos zu Fuß verlassen konnte, wurde Matsushita mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Vorsorglich wurde auch Masepin in einem Krankenhaus untersucht. Wie die Formel 2 mitteilte, erlitten beide Fahrer keine Knochenbrüche, genauere Diagnosen zum Zustand von Matsushita gab es noch nicht.

Zunächst wurden von dem Vorfall im Fernsehen keine Wiederholungen gezeigt. Das weckte Erinnerungen an den tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert Ende August im belgischen Spa, der an seinen Verletzungen nach einem Horrorcrash in der Nachwuchsrennserie starb. In Sotschi gab es jedoch schnell Entwarnung. Nach einer rund 50-minütigen Unterbrechung erfolgte der Neustart.

Schumacher schaffte es wie schon am Samstag im Hauptrennen nicht ins Ziel, technische Defekte sorgten für ein enttäuschendes Wochenende des 20 Jahre alten Sohns von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. In der Gesamtwertung fiel er auf Platz zwölf zurück. Das Sprintrennen entschied der Italiener Luca Ghiotto für sich. Durch seinen Erfolg am Samstag hatte sich der Niederländer Nyck de Vries vorzeitig den Sieg in der Gesamtwertung gesichert. Das Saisonfinale der Formel 2 findet Ende November in Abu Dhabi statt.

