Horror-Foul von Jorge Meré - Rote Karte nach Videobeweis für Köln-Profi gegen Hertha BSC

Nächster Rückschlag für den 1. FC Köln in der Bundesliga: Der Aufsteiger, der vor dem sechsten Spieltag vier von fünf Ligaspielen verloren hatte, muss wegen einer Roten Karte mindestens für ein Spiel auf Verteidiger Jorge Meré verzichten. Nach einem Horror-Foul im Mittelfeld im Sonntagabendspiel des 6. Spieltags gegen Hertha BSC droht dem Spanier eine längere Sperre. Völlig ohne Not traf Meré Hertha-Profi Vladimir Darida voll mit den Stollen voran am Schienbein - nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Sören Storks auf Platzverweis. Von der 41. Minute an mussten die Kölner beim Stand von 0:1 im Heimspiel in Unterzahl weitermachen.

​50 ehemalige Hertha-Spieler – und was aus ihnen wurde. Marcelinho, Marko Pantelic, Niko Kovac und Adrian Ramos... Was machen die ehemaligen Hertha-Spieler eigentlich heute? Erfahrt es hier! ©

Anzeige

Rot für Meré: Doppelter Rückschlag für 1. FC Köln gegen Hertha

Was war passiert? Bei einem Konter-Versuch der Gäste aus Berlin tritt Meré in der 39. Minute Darida völlig ohne Not gegen das Schienbein, der Hertha-Spielmacher fliegt in hohem Bogen in die Luft und landet unsanft auf dem Boden. Erst zeigt Schiedsrichter Storks nur die Gelbe Karte, nach betrachten der Wiederholung zeigt er jedoch Rot, Meré muss runter. "Der Fuß ist zu hoch. Er trifft Darida. Das ist eine klare Rote Karte", urteilt Sky-Experte Hannes Wolf in der Halbzeit.

Für Köln ein doppelter Rückschlag: Der schwach in die Bundesliga gestartete Aufsteiger geriet in der 23. Minute durch ein Gegentor von Javairo Dilrosun in Rückstand. Im Netz wird der Übeltäter Meré für seine Rote Karte von einigen Usern hart kritisiert - allerdings vertreten auch einige die Meinung, dass der Meré-Platzverweis übermäßig hart gewesen sei.

Mere mit der roten Karten nach VAR. Absolut richtig. So in einen Zweikampf zu gehen ist eine Frechheit. #KOEBSC — Yannick (@19YP98) September 29, 2019

Videobeweis und Mere unser Innenverteidiger fliegt statt gelb zu bekommen, glatt mit Rot vom Platz.... WOLLT IHR MICH VERARSCHEN?!!! Ey, als Boateng unseren Drexler mit gestrecktem Bein umgeholzt hat, hat der VAR nicht mal eingegriffen und es gab nur Gelb! Scheiss DFB!! #koebsc — Benwig van Hackhoven IV☠️ (@Mettman17MC) September 29, 2019

Ne sorry aber Rot? Er geht mit den Fuß zum Ball, kein offene Sohle und er versucht den Fuß noch runter zunehmen. #KOEBSC — Topi04SVB (@Topi04SVB) September 29, 2019

Natürlich muss das Rot geben. Was denn bitte sonst?! Bekommt der Berliner das Bein nicht rechtzeitig hoch ist es durch. #KOEBSC — Jens-Peter Endgegner (@bariton76) September 29, 2019

Meré hat Darida ja komplett aus dem Leben genommen. Auch wenn das Foul an sich nicht SO brutal war, ist Rot schon nachvollziehbar. Gott sei Dank kann Darida weiterspielen. #KOEBSC — René Ködder (@Rene_1904) September 29, 2019

Boyata gefährliches spiel von hinten - nichts

Selke mit nem ellbogen schlag - nichts



Mere gefährliches spiel - rot 😂👌🏼 #KOEBSC #effzeh — VenomFIFA (@PascalRo21) September 29, 2019

#VAR die nächste unfassbare Fehlentscheidung. Meré kommt zu spät, aber wie man da Rot geben kann ist mir ein Rätsel. Ich höre jetzt auf zu schauen. So macht das keinen Spaß mehr. #KOEBSC — Stefan Weigl (@Theo_Nr05) September 29, 2019

Durchgestrecktes Bein nur auf die Knochen und kein ball in der Nähe.....ROT!#KOEBSC — Negan (@NeganMitLucille) September 29, 2019

Mit den Stollen voran gegen das Schienbein - wie rot muss es denn noch werden? #KOEBSC — Susannah1986 (@Susannah1986) September 29, 2019

Doch rot. Finde ich auch korrekt. Allerdings hat der Ref zuvor viel durchgehen lassen. #KOEBSC — Leonardo da Putzi (@TrapperSeitenb) September 29, 2019

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.