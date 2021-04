Nach Horror-Foul von PSG-Profi Idrissa Gueye: ManCity-Star Ilkay Gündogan gibt Verletzungs-Update

Es war der große Aufreger kurz vor Schluss des Halbfinal-Hinspiels der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City . In der 77. Minute flog Idrissa Gueye nach einer Roten Karte vom Platz. Dem deutschen Referee Felix Brych blieb keine Wahl. Der PSG-Profi war Deutschlands Nationalspieler Ilkay Gündogan übel auf die Achillessehne getreten. Der Mittelfeldmann der Mannschaft von Pep Guardiola konnte anschließend aber weiterspielen – und gab im Anschluss an die Partie Entwarnung. " Mir geht es gut ", beruhigte Gündogan seine Fans via Twitter.

Den Fokus richtete der 30-Jährige weniger auf den harten Tritt seines Pariser Gegenspielers als auf den Erfolg der Citizens im ersten Teil der Vorschlussrunde. Diesen hatte der souveräne Spitzenreiter der Premier League im Parc des Princes in Paris nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1 für sich entschieden. Gündogan freut sich über die "wichtigen Auswärtstore" und schob hinterher. "So glücklich, dass wir dieses Spiel gedreht haben“. Das Rückspiel steigt am 4. Mai in Manchester.