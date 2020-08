Nach Horror-Sturz: Übeltäter Groenewegen entschuldigt sich – Verständnis für Suspendierung

Radprofi Dylan Groenewegen hat sich zwei Tage nach der folgenschweren Kollision mit dem dadurch schwer verletzten Fabio Jakobsen in einem emotionalen TV-Interview erneut entschuldigt. „Ich will ganz klar sein, es war nie meine Absicht, andere Fahrer in Gefahr zu bringen“, sagte Groenewegen dem niederländischen TV-Sender "NOS" zeitweise den Tränen nahe. „Das war deutlich mein Fehler. Ich bin von meiner Linie abgewichen, und das darf man nicht.“