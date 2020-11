Romain Grosjean hat einen Horror-Crash in der Formel 1 offenbar mit leichten Verletzungen überstanden. Der Pilot des Haas-Teams crashte kurz nach dem Start des Großen Preis von Bahrain mit Alpha-Tauri-Fahrer Daniil Kvyat. Grosjeans Wagen flog in die Leitplanke, der Haas brach sofort entzwei - und ging in Flammen auf. Der 34 Jahre alte Franzose konnte nach 27 Sekunden im Feuerball dank der Unterstützung von Streckenposten aus dem völlig zerstörten Formel-1-Renner klettern und wurde mit dem Krankenwagen von der Strecke gefahren. Das Rennen wurde zunächst unterbrochen, weil die Leitplanke beim Unfall komplett zerstört wurde. Anzeige

Laut Teamchef Günther Steiner, der zunächst selbst keinen Kontakt zu seinem Piloten hatte, zog sich Grosjean nach ersten Diagnosen "nur kleine Verbrennungen an den Füßen und Händen" zu, der Fahrer sei vor allem "erschrocken" gewesen. "Glück im Unglück ist das einzige, was man sagen kann", sagte der Haas-Manager aus Südtirol bei Sky. Er lobte die Streckenposten, die schnell einschritten und Grosjeans Auto löschten: "Was da gemacht wurde, war viel Glück, aber auch sehr viel Einsatz von den Streckenposten." Grosjean sei "okay". Alan van der Merwe, der das Medical Car fuhr und Grosjean auf dem Weg kurz nach dem Unfall stützte, berichtete: "Romain ist alleine aus dem Auto gekommen. Das ist unglaublich", so der frühere Formel-1-Testfahrer von BAR. "Wir sind erst erleichtert, wenn wir sehen, dass er zurückgekommen ist."

Als seine Fahrerkollegen auf Bildschirmen sahen, wie Grosjean in ärztlicher Obhut war, applaudierten sie spontan in der Boxengasse. Später wurde er für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Laut RTL-Moderator Florian König besteht beim Haas-Piloten zudem der Verdacht auf einen Rippenbruch.