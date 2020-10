Horrortrip nach Bayern: TKH-Damen bei Rekordmeister Wasserburg gefordert

Eine Neue könnte schon helfen

Ändern wird sich dagegen nichts an der angespannten Personalsituation. „Auch wenn unsere Verletzten zur Motivation auf der Bank wichtig wären, ist es für die Genesung sicher nicht förderlich, wenn sie lange im Bus sitzen müssten. Und so haben die anderen auch größeren Abstand im Bus“, sagt die Trainerin. Mit Nachwuchsspielerin Lara Rohkohl werden es nur acht Spielerinnen sein. Da wird das Duell mit dem Rekordmeister alles andere als leicht. Nur Höhne kann auf ihre Vergangenheit hoffen. „Im vergangenen Jahr habe ich zweimal gegen Wasserburg gewonnen“, sagt sie. Nur war sie damals Co-Trainerin bei den Rutronik Stars Keltern. Die TKH-Frauen gingen indes zweimal als Verlierer gegen den TSV vom Feld.

Mit von der Partie könnte am Samstag bereits eine Neue sein: Die TKH-Damen haben die kroatische Nationalspielerin Mia Masic (27) nachverpflichtet. Teammanagerin Janne Bartsch ging am Freitag davon aus, dass Masic am Samstagabend beim schweren Auswärtsspiel in Wasserburg spielberechtigt ist.

Regionalliga-Duelle finden nicht statt

In der 1. Regionalliga hat es der Regionalliga-Verband Nord (RLN) seinen Klubs nahegelegt, die Spiele auch am letzten Oktoberwochenende nicht auszutragen und nicht erst wie angeordnet im November. Sowohl die MTB Baskets Hannover mit ihrem Heimspiel gegen Rot-Weiss Cuxhaven als auch die Neustadt temps Shooters mit ihrem Heimspiel gegen die Aschersleben Tigers haben sich daran gehalten und werden nicht antreten.