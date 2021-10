"Hatten große Angst um Papa": 54er-Weltmeister Horst Eckel nach Hüft-OP in Reha-Klinik

Sorge um die deutsche Fußball-Legende Horst Eckel: Der mittlerweile 89 Jahre alte letzte noch lebende Weltmeister von 1954 ist kürzlich an der Hüfte operiert worden. Das bestätigte Eckels Tochter Dagmar gegenüber der Bild. Aktuell befinde sich die Kaiserslautern-Ikone in Bühl am Nordschwarzwald in Reha, um sich von der OP zu erholen. Dort werde er in der Klinik bereits seit zwei Wochen behandelt.

