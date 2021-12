Letzter Weltmeister von 1954 tot: Deutscher Fußball trauert um Horst Eckel

Der Fußball trauert um Horst Eckel. Der Weltmeister von 1954 starb am Freitag im Alter von 89 Jahren. Das teilte der DFB mit. Eckel bestritt bei der WM vor rund 67 Jahre als einziger Spieler aus dem deutschen Kader neben Fritz Walter alle sechs Spiele. Im Finale gegen Ungarn (3:2) war der er jüngste deutsche Akteur. Mit Eckel ist der letzte Weltmeister von 1954 gestorben.

Neben seiner Karriere in der Nationalmannschaft, für die er 32-mal auflief, wurde Eckel beim 1. FC Kaiserslautern zur Legende. In 213 Spielen erzielte er 64 Tore. 1951 und 1953 wurde er mit den Pfälzern deutscher Meister, 1954 und 1955 reichte es zur Vizemeisterschaft. Nach seinem Karriereende engagierte sich Eckel ehrenamtlich in sozialen Bereichen und den Stiftungen von Fritz Walter und Sepp Herberger. 2017 gründete er gemeinsam mit seiner Tochter Dagmar eine eigene Stiftung, die sportbezogene Bildungsprojekte fördert und Sportangebote für ältere Menschen unterstützt.