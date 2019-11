Offiziell: Ex-96-Manager Horst Heldt wird Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln 

Am 9. April 2019 haben sich Hannover 96 und Manager Horst Heldt getrennt. Seitdem war der 49-Jährige arbeitslos. Gut sieben Monate später hat Heldt einen neuen Job gefunden - beim 1. FC Köln.

Bis vor Kurzem stand der Ex-Manager der Roten noch bei 96 unter Vertrag. In gegenseitigem Einvernehmen hat man sich darauf verständigt, das Vertragsverhältnis zum 30. September zu beenden. Damit waren alle Angelegenheit mit 96 geklärt - einer Anstellung in Köln stand nun nichts mehr im Wege. Heldt wurde schon länger mit dem FC in Verbindung gebracht, doch eine endgültige Entscheidung fiel erst am Montag (18. November). Schon zu seiner aktiven Zeit bei 96 gab es immer wieder Gerüchte, dass Heldt nach Köln zu seinem "Herzensverein" wechseln könnte. Damals platzte der Deal, nun ist er nach langem Anlauf zustande gekommen.