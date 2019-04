Horst Heldt schreibt emotionalen Abschiedsbrief an Hannover 96: "Es war eine große Ehre"

Die Zeit von Horst Heldt bei 96 war geprägt von Höhen und Tiefen. Zusammen mit André Breitenreiter schaffte er im Jahr 2017 den Wiederaufstieg in Bundesliga. Die erste Saison (2017/18) im Oberhaus verlief durchaus erfolgreich. 96 hielt die Klasse souverän, am Ende stand Tabellenplatz 13 zu Buche.

Heldt schreibt Abschiedsbrief

Dass ihm die Zeit bei 96 dennoch viel bedeutet hat, wird anhand seines Abschiedsbriefes deutlich. Die Bild veröffentlichte am Mittwochabend das Abschiedsschreiben von Heldt an Hannover 96.

Für ihn unvergessen bleibt der Derbysieg 2017 in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig. In der selben Saison, am 21.05.2017, gelang 96 der Wiederaufstieg in die Bundesliga. "Unvergesslich (...), als wir diese riesige Herausforderung gemeistert hatten und am Rathausplatz gemeinsam feierten und glücklich waren", schreibt Heldt.

Gute letzte Saison

Auch die darauffolgende Bundesliga-Saison behält der Manager in guter Erinnerung: "Wir konnten uns in einem immer härteren und kommerzielleren Umfeld gut behaupten, sensationelle Siege wie beispielsweise unser 4:2 gegen Dortmund einfahren." Mit Tabellenplatz 13 habe man die Saison "weit über den Erwartungen" beendet.

In der aktuellen Saison ging es dann bergab. Das weiß auch Heldt. Aufgrund "verschiedener Gerichtsentscheide" sei es nicht leicht gewesen, "eine sportstrategische Linie zu finden". "Der Verein ging und geht durch turbulente Zeiten und viele Diskussionen, die das Miteinander und das Streben um gute Ergebnisse nicht einfacher gemacht haben. Diese Zeit hat mich geprägt und emotional aufgewühlt", verkündet Heldt.