Köln-Manager Horst Heldt schimpft über Karl Lauterbach: "Politiker oder Showmaster"

Horst Heldt hat harte Kritik am SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach geübt. "Ist der noch Politiker oder schon Showmaster", sagte der Manager des 1. FC Köln nach Angaben des kicker in einer Medienrunde am Donnerstag. Auslöser: Der Politiker hatte zuvor erhebliche Zweifel am von der DFL verabschiedeten Konzept für eine mögliche Zuschauer-Rückkehr in die Bundesliga-Stadien geübt. Der Vorstoß sei "überhaupt nicht angemessen", sagte Lauterbach in der ARD-Sendung "Maischberger – Die Woche". Das Konzept sei nicht sicher, weil niemand eine sichere An- und Abreise der Fans garantieren könne.