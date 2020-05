Horst Heldt über Kritik am Neustart und die Gehaltsobergrenze: "Wichtig, dass diese Diskussion geführt wird"

Horst Heldt (50): Aus meiner Sicht ist das Konzept der DFL bisher voll aufgegangen, sodass ich große Hoffnung habe, dass wir die Saison auf sportliche Weise zu Ende führen können. Klar ist aber auch, dass wir gegen einen Feind kämpfen, der einerseits so klein ist, dass er unsichtbar bleibt, andererseits aber so mächtig ist, dass die kleinste Undiszipliniertheit alles erneut lahmlegen könnte. Das allerdings betrifft nicht nur den Fußball.

Wird der Profifußball in Geisterspielen entzaubert, weil man noch am TV-Gerät hören kann, dass es auf dem Rasen kaum weniger „Spiel-endlich-ab“-Rufe gibt als auf den Aschenplätzen der Amateurkicker?

"Ich glaube an die Macht der Fans"

Ich glaube fest an die enorme Macht der Fans als ein Faktor, der großen Einfluss haben kann auf den Ausgang eines Spiels. Beim 1. FC Köln ist das auf jeden Fall so. Bricht dieser Faktor aber weg, haben Teams mit großer spielerischer Qualität möglicherweise einen Vorteil. Das hat man bei Dortmund gegen Schalke (4:0, d. Red.) ebenso sehen können wie bei Bremen gegen Leverkusen (1:4, d. Red.). Allerdings muss das kein Dauerzustand sein. Alle Spieler auf diesem Niveau können kicken, aber auch der Kopf spielt nun mal im Fußball eine wichtige Rolle.

Selbstverständlich. Für mich gehört zu einer Diskussionskultur, dass man sich mit anderen Meinungen vernünftig auseinandersetzt. Allerdings bin ich ein Fan davon, dass man faktenorientiert diskutiert. Wer meint, Recht zu haben oder Recht bekommen zu können, wenn er nur laut genug ist und/oder jeden Tag in einer anderen TV-Talkshow auftritt und dort Polemik betreibt, der dürfte an einer Diskussion kaum interessiert sein. Da wird der Fußball dann missbraucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

"Ich glaube, eine Krise solchen Ausmaßes ist immer eine Chance"

Stichwort Gehaltsobergrenze?

Zum Beispiel. Es ist wichtig, dass diese Diskussion geführt wird. Aber sie darf nicht nur geführt werden, weil man glaubt, dass das in der Öffentlichkeit gut ankommt. Glauben Sie ernsthaft, dass die Schere zwischen Reich und Arm in der Bundesliga sich schließen würde aufgrund einer Gehaltsobergrenze, und dass der SC Paderborn plötzlich acht von zehn Spielen gegen den FC Bayern gewinnen würde?! Das würde definitiv nicht passieren! Und dennoch kann eine solche Obergrenze aus wirtschaftlicher Sicht Sinn machen. Die Vereine könnten so in Zukunft auf eine etwaige ähnliche Krise finanziell besser vorbereitet sein.