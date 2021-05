Trainer Hrubesch nach Debüt auf HSV-Bank zufrieden: "Es war eine riesige Woche"

Mit weiteren Punktgewinnen in den Begegnungen beim VfL Osnabrück am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, Sky) und zum Abschluss am 23. Mai gegen Eintracht Braunschweig wollen die Hamburger ihre Mini-Chance aufrecht erhalten. Auch wenn Hrubesch vor allem an der Bremer Brücke beim VfL mit viel Gegenwehr rechnet. "Ich weiß, was auf uns zukommt. Alle, die unten stehen, haben sich wirklich reingehauen. In den zwei Spielen musst du bestätigen, was du heute gemacht hast." Sogar Nürnbergs Keeper, Ex-HSV-Keeper Christian Mathenia, zollte Hrubesch Respekt. "Er ist hier eine Legende. So wie der HSV heute aufgetreten ist, kann es sein, dass sie oben noch ein Wörtchen mitsprechen." Und FCN-Coach Robert Klauß hatte bemerkt, dass beim HSV "sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank viele Emotionen drin waren". Da darf man im Anschluss dann auch einmal kaputt sein - wie Hrubesch.