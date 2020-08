Neuer Nachwuchsdirektor beim HSV: Unter Horst Hrubesch sollen mehr Talente den Profi-Sprung schaffen

Die Rückkehr von Horst Hrubesch zum Hamburger SV hat bei vielen Fans des Traditionsvereins große Hoffnungen geweckt. Gleichzeitig kommt das Engagement der 69-jährigen Vereinslegende überraschend. Er selbst habe sich nämlich schon "aufs Rentnerleben eingestellt", wie er gegenüber dem Kicker sagte. Beim HSV wird er in Zukunft als Nachwuchsdirektor arbeiten. Er soll dafür sorgen, dass beim HSV wieder mehr eigene Talente den Sprung in die Profimannschaft schaffen - auch aus wirtschaftlichen Gründen. Denn der HSV ist finanziell nicht auf Rosen gebettet.

Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß offen für Abschaffung von 50+1-Regel: "Dann kann jeder machen, was er will"

Beim HSV hofft man durch die Verpflichtung von Hrubesch auch darauf, dass wieder mehr Ruhe in den Verein einkehren kann. Hrubesch arbeitete vor seinem Engagement in der Hansestadt bereits für zahlreiche Jugendauswahlmannschaften des DFB, wurde mit der U21 Europameister (2009) und holte 2016 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Der ehemalige Stürmer bringt also reichlich Expertise mit. Zudem genießt er bei den Fans und den Spielern einen ausgezeichneten Ruf.