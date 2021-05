Horst Hrubesch erklärt: Deshalb glaube ich noch an den HSV-Aufstieg

Der neue HSV-Coach Horst Hrubesch hat gerade nach dem Patzer von Greuther Fürth den Aufstieg in die Bundesliga noch nicht abgeschrieben. "Natürlich glauben wir noch daran. Dass es direkt klappt, da bin ich skeptisch. Ich denke, dass es eher über die Relegation gehen könnte", sagte der 70 Jahre alte frühere Profi des Hamburger SV am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr/Sky).

