Hosiner stürmt für Dynamo Dresden gegen Magdeburg

Unterdessen baut Gäste-Coach Thomas Hoßmang, der einst in der Bundesliga selbst für Dynamo auf dem Rasen stand, in seiner Anfangsformation unteranderem auf die etablierten Offensivkräfte Sören Bertram und Christian Beck sowie auf Alexander Bittroff. Der Ex-Cottbuser hatte erst in dieser Woche beim FCM unterschrieben und soll nun dabei helfen, den Traditionsclub vom Tabellenende in sicherere Gefilde zu führen.