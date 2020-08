Hosiner träumt vom Aufstieg mit Dynamo Dresden

Der 31 Jahre alte Österreicher war 2013 Meister mit Austria Wien, im gleichen Jahr mit 32 Treffern Torschützenkönig in der Bundesliga seines Heimatlandes. Auch wenn der Ex-Nationalspieler der Alpenrepublik inzwischen altersmäßig die 30 überschritten hat und nur noch drittklassig spielt, hat er seinen Torinstinkt nicht verloren, denn in der vergangenen Saison avancierte der Mittelstürmer mit 19 Treffern für den Chemnitzer FC zum drittbesten Schützen der 3. Liga. Nur Kwasi Okyere Wriedt (FC Bayern II/24 Treffer) und Albert Bunjaku (Viktoria Köln/20 Tore) waren noch erfolgreicher. Sie bestritten aber auch fünf bzw. acht Spiele mehr als Hosiner, der als späte Verpflichtung von Sturm Graz erst am 8. Spieltag der abgelaufenen Saison von den Himmelblauen eingesetzt werden konnte, zweimal wegen einer Gelbsperre und nur einmal aus einem anderen Grund im CFC-Team fehlte. An dem gebürtigen Eisenstädter lag es sicher nicht, dass die Chemnitzer den Klassenerhalt am Ende hauchdünn verpassten. Ganze zwei Tore fehlten dem sächsischen Rivalen am Ende gegenüber dem FSV Zwickau – wohl auch weil Hosiner wegen einer äußerst zweifelhaften zehnten Gelben Karte am 36. Spieltag beim 1:1 beim KFC Uerdingen im vorentscheidenden Auswärtsspiel am 37. Spieltag in Zwickau nur zuschauen konnte. Der CFC verlor das so wichtige das Derby prompt mit 1:2. Dass die Himmelblauen absteigen mussten, nagt immer noch an dem Burgenländer. Dynamo-TV sagte er: „Das war extrem bitter. Das war keine schöne Erfahrung – die möchte ich nie wieder machen!“