Vor Champions-League-Duell mit Leverkusen: Moskau-Profi Höwedes liebäugelt mit Bundesliga-Comeback

Benedikt Höwedes sieht seine Bundesliga-Karriere noch nicht als beendet an. "Ich kann mir ein Comeback in der Bundesliga vorstellen, ja", betonte der Abwehrspieler von Lok Moskau vor dem Champions-League-Auftritt seiner Elf gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (18.55 Uhr, DAZN) in einem Interview mit der Bild. Der 31-jährige Weltmeister von 2014 fühlt sich der höchsten deutschen Spielklasse nach wie vor gewachsen, wie er erläuterte: "Ich bin absolut topfit, habe in der letzten und der laufenden Saison viel gespielt, auch in der Champions League auf hohem Niveau."