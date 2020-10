"Alle profitieren": Ex-Nationalspieler Wagner und Höwedes sammeln Trainer-Erfahrungen beim DFB

Die früheren Nationalspieler Benedikt Höwedes und Sandro Wagner haben Erfahrungen als Trainer-Praktikanten im Nachwuchs-Bereich des DFB gesammelt. Der 32 Jahre alte Höwedes war in der jüngsten Länderspielphase bei der U21 dabei, der gleichaltrige Wagner bei der U16, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. „Wir wollen unsere Ex-Spieler vermehrt in die Ausbildung und die Abläufe beim DFB integrieren, weil alle davon profitieren“, sagte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou.