Hradecky verhindert höhere Niederlage: Bayer Leverkusen patzt bei Atalanta Bergamo

Trotz zwischenzeitlicher Führung hat der Bundesliga-Tabellendritte Bayer Leverkusen sein Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Atalanta Bergamo mit 2:3 (1:2) verloren und muss deshalb mit einer Hypothek ins Rückspiel am kommenden Donnerstag starten. Nach dem Führungstreffer von Charles Aranguiz (11.) brach die Werkself in der Defensive ein. Ruslan Malinovskyi (23.) und Luis Muriel (25., 49.) nutzten die Bayer-Schwäche eiskalt aus. Der Anschlusstreffer von Moussa Diaby (63.) gestaltete die Bayer-Niederlage, die ohne ihren bärenstarken Keeper Lukas Hradecky weitaus höher hätte ausfallen können, jedoch annehmbar. Da die UEFA die Auswärtstorregel abgeschafft hat, benötigt Leverkusen im Rückspiel nun einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, um sicher das Viertelfinal-Ticket zu lösen.

Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane setzte in seiner Startelf mit Lucas Alario wieder auf einen echten Mittelstürmer - anders als zuletzt in der Bundesliga beim 1:1 gegen den FC Bayern München, wo Florian Wirtz die nominelle Spitze war. Alario war einer von zwei neuen Spielern in der Bayer-Aufstellung. Ebenfalls neu dabei war Alarios Landsmann Exequiel Palacios, der wie angekündigt den rotgesperrten Kerem Demirbay im Mittelfeld ersetzte. In der Abwehr kehrte Seoane anders als im Spiel zuletzt gegen die Bayern zur Viererkette zurück. Die Variante mit drei Spielern gegen Bayern sei eher eine Notlösung aufgrund der extrem starken Offensive des deutschen Rekordmeisters gewesen, erklärte der Bayer-Coach beim TV-Sender RTL.

Ob der Schweizer die Offensivkraft der Italiener also unterschätzt hat? In der Anfangsphase schien der Seoane-Plan zunächst aufzugehen. Bayer hatte Vorteile bei der Geschwindigkeit und direkt zwei gute Chancen, von denen die Werkself eine verwertete. Zwei Minuten nach seinem Pfostentreffer nach einem direkten Freistoß (9.) netzte Aranguiz nach einer perfekten Wirtz-Vorlage am Strafraumrand mit einem starken Schuss in die rechte Ecke ein. Die Führung des Bundesliga-Dritten ging komplett in Ordnung.

Gegen Bergamo komme es drauf an, schon in der ersten Viertelstunde die richtigen Entscheidungen zu treffen, mahnte Sportdirektor Simon Rolfes vor dem Spiel an. Seine Mannschaft müsse physisch in den Zweikämpfen präsent sein und die eigenen Stärken wie das schnelle Umschaltspiel auf den Platz bringen. Doch das gelang Leverkusen tatsächlich fast nur in den ersten 15 Minuten. Bergamo spielte stark auf und drehte das Spiel innerhalb von 113 Sekunden komplett: Dem ukrainischen Stürmer-Star Malinovskyi (23.) und Muriel nach Malinovskyi-Vorlage (25.) gelang ein Doppelschlag - auch weil Bayer zweimal in der Defensive ungeordnet wirkte. Leverkusen geriet danach förmlich in Schockstarre, Lukas Hradecky vereitelte gleich mehrere Top-Chancen des Gastgebers aus Bergamo.

Und Leverkusen schwamm auch zu Beginn der zweiten Hälfte, Atalantas Druck war zu groß für die defensivschwachen Rheinländer: Wieder nach Assist von Malinovskyi und fast ungestörtem Kombinieren in der Bayer-Hälfte war Muriel zur Stelle (49.) und machte seinen Doppelpack perfekt. Und fast wäre es ein Dreierpack geworden: Die Direktabnahme des Kolumbianers am Strafraumrand konnte Hradecky per Fußabwehr dank eines Weltklasse-Reflexes zur Seite abwehren (57.). Mitten in eine Phase, wo der Gosens-Ex-Klub ganz nah am 4:1 und Hradecky wieder extrem gefordert war, sorgte die Werkself für einen echten Stimmungskiller im Gewiss Stadium. Diaby erzielte mit einer feinen Einzelaktion den Anschlusstreffer (63.). Auch wenn Leverkusen jetzt besser im Spiel war: Zum Ausgleichstreffer reichte es nicht mehr, aber immerhin verhinderte die Seoane-Elf den vierten Gegentreffer.

