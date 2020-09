Bundestrainer beruft HRC-Ruderin Marie-Cathérine Arnold in den Achter 

Arnold und Hundeling waren vergangenes Jahr von der Skull-Disziplin zum Riemenrudern gewechselt. Den Schritt unternahmen beide damals im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio, nachdem deutlich geworden war, dass weder Arnold noch Hundeling Chancen auf einen Rollsitz in der Skull-Flotte haben würden.

Arnold konnte wegen einer Schulteroperation nicht an der WM in Wien im Spätsommer 2019 teilnehmen. Der Achter mit Hundeling kam auf der Donau nur auf den zehnten Platz und verpasste damit die direkte Olympiaqualifikation. Die will der Achter kommendes Frühjahr nachholen. „Die EM in Poznan wird hoffentlich unser erster Schritt in Richtung Tokio sein“, sagt Hundeling.

Auch Janka Kirstein nominiert

Eine weitere Überraschung im EM-Aufgebot des Deutschen Ruderverbandes ist die Nominierung von HRC-Nachwuchskraft Janka Kirstein im Vierer. Die 23-jährige Maschsee-Ruderin gibt damit ihr Debüt bei internationalen A-Titelkämpfen. Vierte hannoversche EM-Starterin in Poznan ist Carlotta Nwajide (DRC) im Doppelvierer. Nwajides Polen-Reise galt als relativ sicher, nachdem die 25-jährige amtierende Europameisterin im Doppelzweier Anfang März bereits in den vorläufigen Olympiakader für Tokio berufen worden war.