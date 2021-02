Ex-Trainer Horst Hrubesch kritisiert DFB-Nachwuchsarbeit: Das ärgert mich immer wieder

Der langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch hat sich in der Diskussion um das "Projekt Zukunft" des Deutschen Fußball-Bundes für Veränderungen in der Nachwuchsarbeit ausgesprochen. "Was mich eigentlich immer wieder ärgert bei der ganzen Geschichte, ist, dass wir immer dann anfangen, wenn wir merken, es läuft nicht mehr, es geht nichts mehr", sagte der Nachwuchsdirektor des Zweitligisten Hamburger SV am Montag.

Er sei beim DFB gewesen, als um die Jahrtausendwende "der deutsche Fußball am Boden gelegen war". 1998/99 sei ein Talentförderprogramm gekommen. "Wir haben Jahre danach gehabt, wo wir top junge Spieler gekriegt haben", sagte der 69-Jährige. Er nannte als Beispiele unter anderen 2014-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sowie die aktuellen Nationalspieler Serge Gnabry und Leon Goretzka.