Hrubesch fordert Umdenken bei der Stürmer-Ausbildung: Mehr Alternativen zu "kleinen und flinken" Spielern

Horst Hrubesch hat ein Umdenken bei der deutschen Stürmerausbildung gefordert. "In jedem Fall sollten verschiedene Spielertypen gefördert werden. Früher haben wir immer geschrien, dass die Techniker fehlen, jetzt vermissen wir die deutschen Tugenden. Man benötigt auch mal die Brechstange", sagte der 70-Jährige, vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Interview. "Desto breiter wir in Deutschland aufgestellt sind, desto besser ist es."

