Regionalliga-Spielplan veröffentlicht: HSC startet beim BSV Rehden, 96 II in Jeddeloh 

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Am Freitag hat der Norddeutsche Fußball-Verband die Spielpläne für die Regionalliga Nord veröffentlicht. Wie im vergangenen Jahr gibt es im Norden eine Nord- sowie eine Südstaffel mit jeweils zehn bzw. elf Teams. Hannovers Vertreter, der HSC Hannover und Hannover 96 II, bekommen es in der Gruppe Süd mit dem BSV Rehden, dem FC Oberneuland, dem Lüneburger Sport-Klub Hansa, dem SSV Jeddeloh, Atlas Delmenhorst, Werder Bremen II, dem VfB Oldenburg und Borussia 06 Hildesheim zu tun.

Der Modus: Zunächst bleiben Nord- und Südstaffel unter sich. Jede Mannschaft spielt insgesamt zweimal gegen alle Teams der eigenen Staffel. Im neuen Jahr soll dann eine Auf- und eine Abstiegsrunde folgen. Die besten zehn Teams der beiden Staffeln konkurrieren dann um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen in die 3. Liga, die verbleibenden Mannschaften sollen in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen.