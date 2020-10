Zweite Reihe nutzt Chance nicht: HSC kann Erfolg in Hildesheim nicht wiederholen

Vor anderthalb Wochen entführte der HSC an selber Stelle drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga, dieses Mal trat das Team von Martin Polomka die Heimreise mit leeren Händen an. Das 0:3 beim VfV Borussia 06 Hildesheim bedeutete das Aus im Viertelfinale des Niedersachsenpokals.