HSC-Aufstiegstrainer Martin Polomka über die Regionalliga: "Da spielen Profis gegen unsere Schüler"

Ich bin morgens um 4 Uhr nach Hause gegangen. Gefühlt fing die Party für die Spieler zu dem Zeitpunkt erst so richtig an (lacht).

Es war überragend, wir wurden von 250 Leuten am Vereinsgelände mit Tröten empfangen. Später in der Stadt war es auch super. Im Laufe des Abends und der Nacht kamen viele Fußballer von anderen Vereinen, unter anderem vom VfV Hildesheim, 1. FC Wunstorf, Arminia und 96 II, und haben uns aufrichtig gratuliert.

Noch nicht so richtig. Es hört mit den Gratulationen auch immer noch nicht auf. Ich bekomme immer noch neue Nachrichten. Einige konnte ich noch gar nicht beantworten. Beim Bäcker, im Reisebüro, in der Bank und auf der Lister Meile wird man in diesen Tagen von Fremden angesprochen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Da hat man den ganzen Tag ein Lächeln im Gesicht.

Ja, es besteht die Möglichkeit, sich über die HSC-Homepage zu bewerben. Wir wählen 20 Fußballer anhand der Vita aus, die wir dann am nächsten Freitag und Sonnabend zu zwei Einheiten bei uns einladen. Vielleicht gelingt uns wieder so ein Glücksgriff wie bei Igor, der aus der Kreisliga von Croatia kam.

Wie schwer wird die Mission Klassenerhalt?

Wenn ich dabei von einer Mammutaufgabe spreche, ist das fast noch untertrieben. Da spielen Profis gegen unsere Schüler, Studenten und Arbeiter. Aber die Mannschaft ist charakterlich einfach super. Und genau das sind die Dinge, auf die es in der neuen Saison auch ankommen wird.

Die Mannschaft muss die Mentalität und auch die Euphorie aus dieser Saison mitnehmen. Wenn wir weiter so ein funktionierendes Team bleiben, dann können wir dort bestehen. Denn mit Kampf, Einsatz, Leidenschaft und Identifikation mit dem Verein kann man viele andere Tugenden ausgleichen.

Wie müssen Sie sich taktisch auf die neue Liga einstellen?

Wir haben in der Oberligasaison in keinem Spiel mit demselben System gespielt wie in der Partie zuvor. Wir haben uns immer sehr intensiv und gewissenhaft auf den Gegner eingestellt und uns im Trainerteam etwas Besonderes einfallen lassen. Das ist für die Jungs sehr fordernd. Aber man sieht, was dadurch alles möglich ist. Und so wird es auch in der neuen Saison sein. Ich verspreche den Zuschauern, dass wir in der Regionalliga wieder einen attraktiven und interessanten Fußball spielen werden.

Es gab eine Regel, dass die Spieler nach einem Sieg am darauffolgenden Donnerstag beim Training Pizza und Cola bekommen. Ist das auch nach dem 3:2 in Hagen so?

Ja, wir kommen am Donnerstag alle noch einmal in der Kabine zusammen und essen Pizza und trinken eine Cola. Aber wir werden nicht mehr trainieren. Die Jungs haben seit Beginn der Vorbereitung im vergangenen Sommer 51 Spiele in den Knochen, das reicht jetzt.