"Wir haben alles versucht": HSC schafft gegen BSV SW Rehden keine Überraschung

That’s Life (So ist das Leben) – die Sinatra-Ballade ertönt aus den Boxen und begleitet die enttäuschten Regionalliga-Kicker des HSC durch den Regen zurück in die Kabine. Beim 1:3 gegen den BSV SW Rehden ist das Hannover-Team lange Zeit chancenlos. So ist es eben, das Leben als Außenseiter in der 4. Liga.

Ein wenig mehr Mut hätte dem HSC nach dem ersten Saisonsieg bei Altas Delmenhorst von Beginn an gut zu Gesicht gestanden. Stattdessen wählte Trainer Martin Polomka die Sicherheitsvariante mit Fünfer-Abwehrkette und nur einem Anläufer. Die Vorsicht ist nachvollziehbar. Auf der einen Seite der HSC mit Feierabendkickern, dort der BSV SW Rehden mit 14 Vollprofis.