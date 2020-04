HSC-Umfrage: Mehrheit der Regionalliga Nord ist für einen Saisonabbruch

Im Gespräch mit 15 Vereinen in der Regionalliga Nord interessierten ihn nur zwei Fragen: „Wollt ihr weiterspielen oder die Saison abbrechen?“ Das Ergebnis seiner Umfrage: 14 Klubs sind, wenig überraschend, für den Abbruch – wenn die Spielzeit nicht bis zum 30. Juni über die Bühne gehen kann. Und das dürfte nahezu ausgeschlossen sein.

Bis heute, sieben Wochen nach der Unterbrechung des Spielbetriebs in Fußball-Deutschland, hat niemand mit ihm gesprochen. Also griff Frank Kittel, genervter Manager des HSC Hannover selbst zum Telefon.

Das sind die besten Torschützen aus der Region Hannover in der Regionalliga Nord (Stand: 08.03.2020)

Natürlich kann es immer noch sein, dass der HSC am Ende der Gekniffene ist, beispielsweise sollte die Tabelle über die Quotientenregelung berechnet werden. Aber so weit sind die Gespräche und Planungen noch lange nicht. Schließlich kann auch in Norddeutschland nur ein außerordentlicher Verbandstag über den Saisonabbruch sowie Auf- und Abstiege entscheiden.

"Ich hatte für mich das Bedürfnis, mit den anderen zu sprechen“

Ihm geht es um Planungssicherheit – für die Spieler und den Verein. Wie 2600 andere Klubs in Niedersachsen hängt der HSC in den Seilen. „Ich habe ja Verständnis für die Nöten des Verbandes, aber Kommunikation finde ich ganz, ganz wichtig, und zwar nicht nur in eine Richtung. Ich hatte für mich das Bedürfnis, mit den anderen zu sprechen“, sagt Kittel. Geisterspiele wären nicht nur für ihn eine Bankrotterklärung. Und: „Viele wollen ihre Spieler nicht aufs Feld schicken, wenn ihre Gesundheit dabei gefährdet wird.“