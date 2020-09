"Unbequem zu bespielen": HSC Hannover empfängt Jeddeloh zum ersten Heimspiel der Saison

Der Kader des Regionalligisten HSC Hannover sollte eigentlich noch einmal größer werden, nun ist er um einen weiteren Keeper geschrumpft. Weil sich Trainer Martin Polomka beim Auftakt in Oldenburg (0:1) für Neuzugang Kilian Neufeld zwischen den Pfosten entschied, ist Julian Wenzl nicht mehr dabei. Wie Pascal Geerts hat er das Weite gesucht, wollte nicht hinter Stammkeeper Sascha Algermissen und Neufeld die Nummer drei sein. „Er war damit nicht einverstanden“, sagt Polomka, „und dann haben wir gesagt, wir beenden es hiermit.“

"Hätten schon längst etwas tun können"

Ob Algermissen im ersten Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SSV Jeddeloh wieder dabei sein kann, soll sich kurzfristig entscheiden. Der Coach hat in jedem Fall keine Bauchschmerzen damit, Neufeld erneut das Vertrauen auszusprechen: „Er hat in Oldenburg fehlerfrei gehalten.“ Der Kader ist damit nur noch 22 Mann groß, Polomka hat mehrfach betont, dass 19 Feldspieler eigentlich zu wenig seien, sagt aber auch: „Wir hätten schon längst etwas tun können, aber es muss wirtschaftlich und sportlich passen. Wir wollen aus Überzeugung handeln.“