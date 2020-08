HSC Hannover gewinnt nach starkem Auftritt gegen den FC Sarstedt mit 2:0

"Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, sie war sehr diszipliniert, stand kompakt und hat auch nach vorn gute Aktionen gehabt", betonte Sarstedts Spielertrainer, der persönlich die größte Torchance in der torlosen ersten Halbzeit einleitete. Nach präzisem Pass von Vucinovic verpasste Hannes Thomas in der 43. Minute freistehend den Führungstreffer für den Porta-Debütanten.

Der HSC, der zunächst keine zwingenden Torgelegenheiten gegen den gut verteidigenden Landesligisten herausarbeiten konnte, machte im zweiten Durchgang noch mehr Druck. Und schon kurz nach Wiederanpfiff gelang Yannick Bahls nach Flanke des agilen Kapitäns Niklas Kiene per Kopfball das 1:0 (47.). Der 1. FC Sarstedt blieb aber gefährlich und besaß durch Jonas Jürgens nach einer Stunde die Chance zum Ausgleich. Während der FC-Stürmer das 1:1 jedoch verpasste, machte in der 79. Minute Christopher Schultz aus fünf Metern den 2:0-Erfolg perfekt für den HSC, dessen Testspieler Besim Rada (vom westfälischen Oberligisten Erntebrück) nach einer Rangelei die gelb-rote Karte sah.

Gastgeber SV Ramlingen/Ehlershausen bestreitet nächstes Spiel des Porta-Pokals

Am Samstag geht es von 16 Uhr an weiter bei der 33. Auflage des Wettbewerbs. In der Gruppe A trifft das Gastgeberteam des SV Ramlingen/Ehlershausen auf den TSV Stelingen. Mit einem Sieg würde sich der Oberligaaufsteiger nach zwei Jahren wieder für die Halbfinals qualifizieren. Am Sonntag von 16 Uhr steht in der Gruppe B die Partie der Oberligisten MTV Eintracht Celle gegen den SV Arminia Hannover auf dem Plan.