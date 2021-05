HSC Hannover lockt Leander Baar und Marko Ilic in die List

"*Leistung bringen und viele gute Spiele machen"*

Baar ist indes der fünfte Spieler, der in den vergangenen Jahren von den Blauen in die List gewechselt ist. Der defensive Mittelfeldspieler kam 2013 vom JFV Northeim in die 96-Jugend. Nach einer Spielzeit in der Reserve der Roten verschlug es den 22-Jährigen vor drei Jahren an den Bischofsholer Damm. Er möchte beim HSC "Leistung bringen und viele gute Spiele machen", sagt Baar, der mit seinem neuen Team die Klasse halten möchte.