Mit Geld aus Abu Dhabi in 2. Liga? HSC lässt milliardenschweren Investor abblitzen

Diese Geschichte gleicht einem Märchen aus 1001 Nacht. Über das HSC-Netzwerk wurde das Investoren-Interesse an einem Engagement in der vierten deutschen Liga an HSC-Chef Frank Kuhlmann herangetragen. Mindestens 27 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren wollte Yousuf Ali in den Oststadt-Klub investieren.

Tradition statt 2. Bundesliga: Der HSC hat sich gegen einen millionenschweren Investorenvertrag entschieden, der den Verein in ganz neue Fußball-Dimensionen geführt hätte. Statt für das Geld entschied sich die Klubspitze für den Erhalt der Strukturen. „Der HSC muss der HSC bleiben – das ist unser oberstes Gut, das geschützt werden muss“, sagt Frank Kittel. So leicht, wie es der Geschäftsführer erscheinen lässt, war diese Entscheidung allerdings nicht.

Ali besitzt als Vorstand der LuLu Group International Milliarden, verdient sein Geld mit einem global agierenden Lebensmittel-Konglomerat bestehend aus 196 Geschäften in 22 Ländern und mit weit mehr als 50000 Angestellten. 7,4 Milliarden Dollar an Umsatz erwirtschaftete der Inder mit Firmensitz in Abu Dhabi allein im vergangenen Jahr. Über das HSC-Netzwerk entstand der Kontakt zu dem Geschäftsmann, der sich im deutschen Fußball betätigen will. Namen nannte Kittel dabei nicht.

Fünf-Jahres-Ziel: Aufstieg in die 2. Bundesliga

Aus den ersten Überlegungen entstand eine Absichtserklärung, also eine Vorstufe vor umfassenden Vertragsverhandlungen. In diesem „Letter of Intent“ steht die Absicht, beim HSC professionelle Strukturen einführen zu wollen, um die Verbandsauflagen erfüllen zu können. Das Fünf-Jahres-Ziel wurde optimistisch mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga definiert.

Unter anderem sollte eine Ausgliederung der Lizenzspieler-Mannschaft vollzogen werden, um den Breitensportverein mit seinen insgesamt rund 1800 Mitgliedern vor etwaigen Forderungen zu schützen. „Der Investor greift nicht aktiv in personelle und sportliche Entscheidungen ein und hat diesbezüglich auch kein Veto-Recht“, steht unter Absatz zwei geschrieben. Im Klartext: Der Sponsor bezahlt, hat aber kein Mitspracherecht bei zentralen Entscheidungen.

Einzige Bedingung: die Einstellung ausschließlich qualifizierten Personals bestehend aus einem Trainer mit Fußballlehrerausbildung sowie Co-Trainer mit A-Lizenz. Die Lulu-Millionen hätten für den HSC einen Quantensprung bedeutet.