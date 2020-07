HSC Hannover: Kilic und Henschel kommen sicher, Hoffart schon bald

Da Christoph Boyn vor Kurzem erstmals Vater geworden ist und daher kürzertreten will, brauchte der Regionalligist nach zwei Jahren einen neuen Co-Trainer. Und den hat er mit Kilic gefunden. Der Sohn des 46-Jährigen kickt in der U7 des HSC, Ligakonkurrent TSV Havelse hatte sich kurz zuvor von ihm getrennt. In Garbsen war er ebenfalls Co-Trainer von Jan Zimmermann.

„Wir sind natürlich sehr froh und glücklich, dass wir mit Sahin jemanden bekommen haben, der die Liga kennt und keine große Anlaufzeit braucht“, sagt HSC-Manager Frank Kittel. „Mit seiner Menschlichkeit, seiner Erfahrung und seinem Knowhow wird er uns sofort weiterhelfen“, sagt Trainer Martin Polomka.