HSC auf Stürmersuche: Wie wär´s mit Mo Idrissou, Herr Polomka?

Am Sonntag, einen Tag vor den Profis von Hannover 96, startet der Regionalliga-Letzte aus der List mit der Vorbereitung. „Es kann losgehen, es kribbelt in den Fingern“, sagt HSC-Trainer Martin Polomka. Der Eventmanager führte gestern noch beruflich Verhandlungen mit Caterern. „Jetzt ist der HSC dran!" Es gibt einiges zu verhandeln. Polomka zitiert Statistiken, Zweikämpfe, Eckballverhältnisse, intensive Läufe – überall halten die Remis-Könige (8 Unentschieden) mit, nur ein Torjäger fehlt.

Diesen Kampf hat Polomka nicht aufgegeben. „Es sind doch nur fünf Punkte“, rechnet er. Weil Meppen und Braunschweig sicher in der 3. Liga bleiben, steigen aus der Regionalliga Nord nur zwei Teams direkt ab, der Drittletzte müsste es in die Relegation. „Das zu schaffen, darauf habe ich richtig Bock, darauf konzentriere ich mich“, sagt Polomka.

Polomka hat Bock auf den Abstiegskampf

Eine Ablösung des Aufstiegstrainers war beim HSC auch kein Thema. Im Gegenteil. „Der Verein hat mir eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre angeboten, aber das steht für mich erst mal nicht zur Debatte, ich habe genug zu tun und im Moment einfach nur Lust auf diese geile Liga.“

Polomka weiß natürlich, dass es schwierig wird, die Klasse mit Bordmitteln zu halten. Deshalb geht die Suche nach einem Torjäger weiter. Aber: „Wir haben unsere Prinzipien, es gibt wirtschaftliche Grenzen, und wir wollen mit Talenten arbeiten, sie besser machen.“

Wenn die Spieler besser werden sollten und absteigen, davon hat Polomka dann am Ende allerdings nichts. „Das ist so, deshalb wollen wir in der Liga bleiben. Die Spieler haben es in der Hand, das haben wir allen gesagt, und dafür lohnt es sich, sich den Hintern aufzureißen.“ Am 8. Februar kann der HSC damit beginnen, im ersten Liga-2020-Duell gegen den Hamburger SV.