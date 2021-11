"Mal Luft holen": Martin Polomka macht im Dezember Schluss beim HSC

In Hannover ist Martin Polomka ein Original. In der Gas­troszene sowieso als Betreiber mehrerer Diskotheken. Polomka tanzt auf mehreren Hochzeiten. Als Fußballtrainer steht sein Name für acht Aufstiege, davon zweimal mit dem HSC, den er in dieser Saison so aussichtsreich wie nie auf den Weg zum Klassenerhalt bringt. Aber im Dezember macht Polomka Schluss. Am Mittwochabend überraschte er seine Mannschaft mit der Trennungsnachricht.

Der Vorstand war informiert. „Wir trennen uns im Guten“, betont Manager Frank Kittel. Polomka habe nach viereinhalb intensiven Jahren darum gebeten, „mal Luft zu holen, er hat sein Geschäft, das zweite Kind ist da, und wir wissen genau, was er für den HSC bedeutet und was er geleistet hat“.