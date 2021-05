"Die Lücke wird groß sein": Kapitän Niklas Kiene verlässt HSC Hannover

Nach fünf Neuzugängen und etlichen Vertragsverlängerungen muss der HSC Hannover einen schmerzhaften Abgang hinnehmen. Mit Niklas Kiene verlässt der Kapitän die Mannschaft von Trainer Martin Polomka. Der 29-Jährige wird der Regionalliga Nord allerdings aller Voraussicht nach erhalten bleiben.

In den viereinhalb Jahren seit seinem Wechsel vom SV Arminia an die Constantinstraße verpasste der defensive Mittelfeldspieler keine einzige Partie, marschierte mit dem HSC in seinen ersten beiden Spielzeiten von der Landes- in die Regionalliga durch. Nun zieht es Kiene dem Vernehmen nach zu einem ambitionierten Regionalligisten, der die Personalie aber erst in wenigen Tagen bekannt geben wird.