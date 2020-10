"Dicke Brocken weg": HSC startet in Delmenhorst zum zweiten Mal in die Saison

Drei Mannschaften sind in den beiden Vorrundengruppen der Regionalliga Nord noch sieglos, zwei davon treffen am Mittwoch (16.30 Uhr) in der Süd-Staffel aufeinander. Dass nur die Punkte gegen die direkte Konkurrenz in die Auf- oder Abstiegsrunde mitgenommen werden, erhöht den Druck für den HSC vor dem Gastspiel beim SV Atlas Delmenhorst noch. Als wenn der angesichts des leeren Kontos nach fünf Spielen nicht schon hoch genug wäre.

Beginnt die Saison für die Mannschaft von Trainer Martin Polomka zum zweiten Mal? „Wir haben, außer Havelse, gegen alle von oben schon gespielt, insofern kann man das schon so sehen“, sagt der Trainer. „Die dicken Brocken sind weg. Diese Punkte, ab Mittwoch beginnend, können ganz wichtig sein.“