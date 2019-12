HSC baut um: Kasumovic und Deppe müssen gehen, Klub schaut sich national um

Das angestrebte zweite Jahr in der Regionalliga steht über allem. Auch über Spielern. Deswegen verzichtet der HSC in diesem Winter auf Hallenturniere und krempelt erneut seinen Kader um. Zwei Akteure haben die sportliche Leitung um Martin Polomka und Frank Kittel vor die Tür gesetzt, einen haben sie zurück an die Constantinstraße gelotst, zwei weitere Verstärkungen sollen noch kommen.

"Es hat nicht richtig gepasst"

So gehören Almir Kasumovic und Torben Deppe ab sofort nicht mehr zum Kader. „Das ist eine rein sportliche Entscheidung und hat nichts mit beiden menschlich zu tun“, sagt Polomka. Kasumovic, der im Sommer vom TSV Havelse kam, blieb hinter den Erwartungen zurück. Seine magere Ausbeute: ein Tor in 16 Einsätzen. „Er ist ein guter Fußballer. Es hat aber nicht richtig gepasst“, sagt Polomka.

Mit der Freigabe des derzeit mit einem Faserriss verletzten Angreifers wird auch wieder Budget für neues Personal frei. Dass Kasumovic monatlich 1000 Euro erhalten haben soll, verwies der HSC-Trainer ins Reich der Fabeln: „Das ist glatt gelogen.“