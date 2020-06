Ibekwe und Zimmermann wechseln an die Constantinstraße, sechs HSC-Spieler verlängern, Lambach geht

Beim letzten Regionalliga-Spiel vor der Corona-Unterbrechung am 7. März beim VfB Lübeck (1:2) feierte Keeper Sascha Algermissen sein Comeback nach langer Verletzungspause. Weitere Partien werden in dieser Saison voraussichtlich nicht hinzukommen, der außerordentliche Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) wird am 25. Juni mit großer Wahrscheinlichkeit den Abbruch beschließen.

Sextett verlängert

Der 22-jährige Schlussmann, vor zwei Jahren vom SV Arminia an die Constantinstraße gewechselt, wird dem Team von Trainer Martin Polomka allerdings auch in der neuen Saison treu bleiben. Zusammen mit Niklas Kiene, Martin Wiederhold, Gürkan Öney, Maurice Kleinert und Yannick Bahls hat Algermissen seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Das Sextett gehörte zu den absoluten Leistungsträgern in diesem Fußballjahr, das für den HSC so gut begonnen hatte und dann jäh unterbrochen worden war. Mit Ibrahim Aktekin ziehen Polomka und Manager Frank Kittel zudem ein Mittelfeldtalent aus der eigenen U19 hochgezogen.