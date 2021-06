"Kader noch nicht fertig": HSC mit bisher fünf externen Neuen und weiter mit Polomka

So ist das eben in einer Ehe, in der die Partner seit Jahren aufeinander eingespielt sind: Es läuft ohne große Absprache. Martin Polomka wird auch in der Saison 2021/22 das Sagen bei Regionalligist HSC haben – dafür brauchten der Trainer und Manager Frank Kittel kein Gespräch. „Frank und ich haben uns zeitgleich in die Arbeit gestürzt“, sagt Polomka und fügt hinzu: „Ich habe für mich gemerkt, dass ich immer noch Bock auf Fußball habe.“ Also geht die „Ehe“ ins fünfte Jahr. Und Arbeit gibt es genug.

Anzeige

In den beiden Spielzeiten nach dem Durchmarsch in die 4. Liga hatte der HSC nur die Klasse gehalten, weil der Verband jeweils auf Absteiger verzichtete. Und auch in der neuen Saison dürfte es für die Lister nur um eines gehen: den Klassenerhalt auch mal sportlich zu packen.