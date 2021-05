"Entscheidung fiel nicht schwer": Pascal Gos wagt den Sprung aus Eilvese zum HSC 

Der defensive Mittelfeldspieler zählt mit seinen 29 Jahren zu den Erfahrenen im Team von Trainer Martin Polomka – und will es noch einmal wissen. „Da es das Ziel eines jeden Fußballers ist, immer so hoch wie möglich zu spielen, fiel die Entscheidung nicht schwer“, sagt Gos.

Der HSC Hannover schraubt weiter an seinem Kader für die neue Saison in der Regionalliga Nord. Nach Can Gökdemir vom SV Ramlingen/Ehlershausen hat Manager Frank Kittel mit Pascal Gos vom STK Eilvese den zweiten namhaften Neuzugang an die Constantinstraße gelotst.

Gos spielte mit Bellarabi in Braunschweig

Gos spielte in der Jugend für Eintracht Braunschweig. Für die Blau-Gelben bestritt er 22 Spiele in der U17-Bundesliga, 18 in der U19-Bundesliga, 68 in der Oberliga und 41 in der Regionalliga. Einer seiner damaligen Wegbegleiter war ein gewisser Karim Bellarabi. Zum Profi reichte es allerdings nicht, eine Verletzung bremste den Defensiv-Allrounder damals aus.

"Es war hart zu lernen, den einen Tag bist du der Star, am nächsten kennt dich keiner mehr. Aber der Profifußball ist halt ein Tagesgeschäft, in dem ich nichtsdestotrotz viel gelernt habe. Und es ist eine Zeit, die ich nicht missen will", sagt Gos heute. Über die Stationen TSV Havelse, Arminia Hannover und den 1. FC Wunstorf landete er schließlich in Eilvese - und nun an der Constantinstraße.