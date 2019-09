"Nur kleine Stellschrauben": Der HSC lässt sich von den bloßen Zahlen nicht treiben

Die reinen Zahlen sind ernüchternd: sieben Spiele, kein Sieg, nur vier Punkte auf dem Konto und mit Abstand die schlechteste Offensive der gesamten Regionalliga. Aufsteiger HSC steht somit aktuell dort, wo ihn viele auch vor der Saison getippt hätten – am Tabellenende. Doch von einer Panik sind die Spieler und Verantwortlichen weit entfernt. „Wir lassen uns nicht von den Ergebnissen treiben“, sagt Trainer Martin Polomka. „Wir sind inhaltlich absolut im Soll.“ Es ist schon mehr drin gewesen Bei genauerer Betrachtung waren sechs der sieben Gegner welche, die Ambitionen auf das obere Tabellendrittel besitzen. Einzig der BSV Rehden, bei dem der HSC mit einem 0:0 einen Punkt ergattert hat, wird eher der unteren Tabellenhälfte zugeordnet. Polomka bleibt gelassen, weil sein Team gegen Titelanwärter und Reserveteams größtenteils stark mitspielten. Nach dem 1:1 beim TSV Havelse wäre ein Sieg gegen Weiche Flensburg verdient gewesen, es setzte aber eine knappe Niederlage. Trotz des 0:3 war auch gegen den VfB Oldenburg mehr drin, beim HSV II und gegen Werder II folgten Punkteteilungen, ehe das Spiel gegen Aufstiegskandidat VfB Lübeck unglücklich 1:2 verloren ging.

Polomka hat aus den ersten sieben Begegnungen seine Lehren gezogen: „Jetzt wissen wir, wie die Liga tickt.“ Rein fußballerisch betrachtet hatte er im Vorfeld mehr von den Gegnern erwartet. „Athletik und Tempo sind die Hauptfaktoren in der Regionalliga.“ Besonders an der Geschwindigkeit müsse er mit seiner Mannschaft noch arbeiten. „Wir sind aber sehr gut in der Liga angekommen und spielen guten Fußball“, sagt er. „Es sind nur kleine Stellschrauben.“ Die Defensive funktioniert Besonders in der Offensive hakt es noch. Fünf Treffer sind der Beleg dafür. Oft schlossen die Spieler die Angriffe überhastet ab, bewiesen nicht die nötige Ruhe vor dem Tor. Doch für Polomka ist es ein gutes Zeichen, dass sich das Team überhaupt diese Möglichkeiten erspielt. „Schlimm wäre es, wenn wir chancenlos wären.“ Dafür funktioniert die Defensive ordentlich: Mit zehn Treffern stellt der HSC die viertbeste Hintermannschaft. Das ist auch auf die Breite im Kader zurückzuführen. Ausfälle werden problemlos kompensiert. Als Beispiel: Stephane Ngongang und Maurice Kleinert arbeiteten in der Innenverteidigung gegen Lübeck extrem stark, zuvor waren es gegen Werder Dominic Vilches-Bermudez und Deniz Tayar.

Ein Beleg dafür, dass Polomka mit den Leistungen seiner Spieler zufrieden ist: Nach dem Training am Mittwoch erhalten alle von Donnerstag bis Sonntag frei. Am Montag beginnt die Vorbereitung auf das Spiel am 11. September bei Eintracht Norderstedt. Das für Freitag angesetzte Derby bei 96 II wurde auf den 25. September verlegt. Eigentlich wollte Polomka am Donnerstag auf der heimischen Anlage gegen Drittligist Eintracht Braunschweig testen, doch es gab Sicherheitsbedenken aufgrund der Rivalität zwischen Braunschweig und Hannover. "Noch im September gibt es den ersten Sieg" Somit können sich die Akteure nun durchpusten. Der Coach lässt die Spieler an der langen Leine: „Es steht jedem frei, wie er die freie Zeit nutzt“, sagt er. „Alle haben einen eigenen Anspruch und müssen eigenverantwortlich handeln.“ Fest steht zumindest: „Die Stimmung ist weiterhin super. Ich bin sicher, dass bei einem Tabellenletzten im Training noch nie so viel gelacht wurde“, sagt Polomka. Er ist davon überzeugt, dass in den nächsten Wochen die Ergebnisse passen werden. „Noch im September gibt es den ersten Sieg“, kündigt er an.

Der ist auch zwingend erforderlich, schließlich folgen nun die Gegner, mit denen sich der HSC auf Augenhöhe befinden will – soll es mit dem Klassenerhalt klappen. Nach dem Spiel in Norderstedt kommt Drochtersen/Assel, danach geht es nach Jeddeloh, zu 96 II und gegen Mitaufsteiger Altona 93. „Jetzt müssen wir liefern“, nimmt Polomka seine Spieler in die Pflicht. Ionnis Gkegkprifti ist neu an Bord Einen Perspektivspieler hat der HSC noch kurz vor dem Ende der Wechselperiode verpflichtet: Ioannis Gkegkprifti kommt von der U19 JFV Calenberger Land. „Er soll langsam an die Herren herangeführt werden und jetzt schon regelmäßig in unserer zweiten Mannschaft spielen“, sagt Polomka über den 18-jährigen Stürmer. „Er ist unheimlich schnell, aber auch noch etwas verspielt“, so der Coach. Gkegkprifti kommt aus Hannover und passt daher in das Konzept des HSC, auf Talente mit lokalem Bezug zu setzen.

