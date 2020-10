"Endlich haben wir uns belohnt": HSC holt in Delmenhorst den ersten Saisonsieg

Auf der Rückfahrt hielt der HSC-Bus an einem Supermarkt – damit wurde die Rückfahrt nicht nur fröhlich, sondern auch feucht. „Die Jungs sollen das jetzt auskosten, dann müssen wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten“, so Polomka.

Das Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst konnte der HSC am Mittwoch mit sonnigem Gemüt verlassen. Das Team von Trainer Martin Polomka feierte beim 2:0 bei Aufsteiger Atlas den ersten Saisonsieg in der Südstaffel der Regionalliga Nord. „Ich freue mich für die Mannschaft, sie hat alles gegeben. Wir waren schon in den anderen Spielen nah dran, jetzt haben wir uns endlich belohnt“, sagte ein glücklicher Polomka.

JFV Calenberger Land: Was eine Opernsängerin und das 7:3 in Lübeck gemein haben (mit Video!)

In Delmenhorst brachte Niklas Kiene per Strafstoß den HSC in Führung (27.). Vorangegangen war ein Foul an Maurice Kleinert. Der Verteidiger hatte sich mit in den Angriff eingeschaltet. „Ich war erst sauer auf ihn“, sagte Polomka. Kiene setzte den Ball an den linken Innenpfosten, von dort sprang er ins Tor. „Eigentlich hätte er in unserer Situation wieder rausspringen müssen“, scherzte Polomka.

Leidgeprüfter Antunovic entscheidet die Partie

Im Dauerregen von Delmenhorst war es anschließend eine harte Abnutzungsschlacht der beiden Kellerkinder. Atlas rannte an, hatte aber auch nicht die zündende Idee, der HSC verteidigte clever und lauerte auf Konter. Und so einer brachte dann in der Nachspielzeit die Entscheidung.

Der eingewechselte Igor Antunovic setzte sich im Zweikampf durch und knallte den Ball flach ins Eck (90.+4). Ausgerechnet Antunovic, der in den letzten zwei Jahren mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, freute sich Polomka.