Umbruch mit Schmerzen: Der HSC nimmt die Vorbereitung auf – ohne Ferhat Bikmaz

„Wir wollten der Mannschaft ein grundlegend neues Gesicht geben. Vielleicht tut ihr ein kleinerer Umbruch mit einer veränderten Hierarchie ganz gut“, sagt Trainer Martin Polomka. „Und dazu gehören Entscheidungen, die wehtun.“ Das Gespräch mit Bikmaz, mit dem er vor drei Jahren an die Constantinstraße gewechselt war, habe ihm noch lange Zeit schwer im Magen gelegen. „Ferhat war der beste Kapitän, den ich je hatte, ich wollte ihn als Co-Trainer behalten“, sagt Polomka.

„Ich schwitze im Büro mehr“, entfuhr es dem neuen Kapitän Niklas Kiene beim Trainingsauftakt des HSC Hannover. Dem neuen Kapitän? Was ist mit Ferhat Bikmaz, drei Jahre lang das Gesicht des Regionalligisten? Der 32-Jährige fehlte, er ist einer von insgesamt 16 Abgängen.

Dass es allerdings ein „beidseitiges Ding“ gewesen sei, kann Bikmaz nicht ganz nachvollziehen. „Das Ganze ist nicht optimal gelaufen, aber gut, so ist Fußball“, sagt der 32-Jährige, der in diesen Tagen mit seiner Familie an der holländischen Nordseeküste urlaubt. Wie es für ihn weitergeht, soll Anfang nächster Woche entschieden werden. Dem Vernehmen nach gab es Gespräche mit zwei Landesligisten.

Neun neue Gesichter

Beim HSC geht es nun ohne Bikmaz weiter. Beim Auftakt der Vorbereitung, in der beginnend mit der Partie beim Heeßeler SV (Sonntag, 12 Uhr) insgesamt neun Testspiele geplant sind, mischten neun neue Gesichter mit. Der neue Co-Trainer Sahin Kilic, die Neuzugänge Marvin Ibekwe (SC Weiche Flensburg), Melvin Zimmermann (FC Eintracht Northeim), Marc Dauter (Hannover 96 II), Ebrahim Farahnak (SV Arminia Hannover), Erik Henschel (Hallescher FC), Max Sträche (eigene Reserve) sowie die beiden A-Junioren Ibrahim Aktekin und Biniam Ahforom.

Die drei Talente aus dem eigenen Stall dürfen sich in den Wochen zeigen. „Gute Leistungen werden belohnt“, sagt Polomka. „Wir wollen und werden viel auf die Jugend setzen.“ Insgesamt schwitzten 17 Feldspieler und vier Torhüter. Stephane Ngongang fehlte noch aus privaten Gründen, er steigt am Freitag ein.