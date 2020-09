Neuer Trainer, neue Talente: HSC-Reserve will sich in oberer Hälfte wiederfinden

„Die Zusammenarbeit läuft super“, sagt Winkel. „Mit unserer fußballerischen Philosophie befinden wir uns auf einer Wellenlänge.“ Über den Stand der Vorbereitung ist der Cheftrainer guter Dinge. Er spricht von einem Entwicklungsprozess, der noch lange anhalten wird: „Wir sind in den letzten Spielen immer besser geworden und kommen nach der langen Corona-Unterbrechung immer besser in unseren Rhythmus.“

Auf ein neu formiertes Trainergespann mussten sich die Spieler des HSC II einstellen. Neben Kai Glombik, der das Team schon in der vergangenen Saison betreut hat, steht nun auch Jens Winkel am Spielfeldrand. Winkel, für den es im Herrenbereich die erste Station ist, war zuvor Trainer der A-Junioren. Nach außen wird der 34-Jährige die Rolle des Cheftrainers übernehmen, intern agieren die beiden Coaches auf Augenhöhe.

Zuletzt gab es Siege beim VfL Bückeburg II (2:1), bei den SF Anderten (1:0) und beim SV Dedensen (5:0). Die Entwicklung jedes Einzelnen steht an erster Stelle. Schließlich liegt das Durchschnittsalter im Kader, der 26 Spieler umfasst, bei 21 Jahren.

"Ich bin echt begeistert von der Staffel"

Personell hat sich der HSC besonders dank der eigenen A-Jugend verstärkt. Mit Biniam Ahforom, Tom Kamprath, Alen Redzic und Giuseppe Corsaro sind vier talentierte Spieler aufgerückt. Außerdem gibt es einen externen Neuzugang: Max Riegel, der bis vor einem Jahr beim HSC gespielt hat, ist nach einem Intermezzo beim SC Hemmingen-Westerfeld zurückgekehrt.

In der neuen Saison spielt der HSC in der Bezirksliga 6 und trifft etwa auf Aufstiegskandidaten wie den TSV Bemerode oder die SV Arnum. „Ich bin echt begeistert von der Staffel. Wir haben eine sehr interessante Gruppe mit vielen Aufstiegsaspiranten erwischt. Wir werden in jedem Spiel 100 Prozent Einsatz geben“, sagt Glombik. Auch wenn der HSC in der letztlich abgebrochenen Spielzeit auf einem direkten Abstiegsplatz stand, gibt er ein ambitioniertes Ziel aus: „Wir sind sehr ambitioniert und wollen uns in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden.“