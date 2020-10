Mit Adomah und Ibekwe: Für den HSC soll es bei Werders Reserve unnormal laufen

Martin Polomka ist ein Freund von klaren Worten. Wenn dem Trainer des HSC etwas nicht passt, dann spricht er das an. Über den mit 18 Feldspielern zu kleinen Kader des Regionalligisten hat sich der 37-Jährige allerdings schon genug gesagt, also richtet er seine klare Botschaft lieber an die Reserve von Werder Bremen.

Der nächste Gegner an der Constantinstraße (Samstag, 15.30 Uhr) könne „von den Marktwerten her den teuersten Kader der Liga“ sein eigen nennen. „Das ist eine Mannschaft mit vielen hochtalentierten Akteuren, Vollprofis und sechs U-Nationalspielern“, sagt Polomka. Die mit drei Treffern und ohne Gegentor sieben Punkte eingefahren hat und neben dem TSV Havelse die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Vorrundengruppe Süd ist.